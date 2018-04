Polizei erwischt mutmaßlichen Leergut-Dieb

Die Polizei hat einen Mann festgenommen, der bei nächtlichen Beutezügen in Lauterach insgesamt 26 Kisten Leergut gestohlen haben soll. Der Mann hat sich laut Polizei dreimal Zugang zum Außenlager eines Supermarktes verschafft.

Laut Polizei begab sich der Mann mit unstetem Aufenthalt zwischen Anfang und Mitte April dreimal jeweils in der Zeit zwischen 01.50 und 02.50 Uhr zu einem Supermarkt in Lauterach. Dort gelangte er den Angaben zufolge durch den Maschendrahtzaun in das Leergut-Außenlager und stahl insgesamt 26 Kisten Leergut. Das gestohlene Leergut soll er dann bei einem Einkaufsmarkt in Hard gegen Bargeld eingelöst haben. Der Mann wurde in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert und wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.