Neuer Postpartner in Bludesch

In Bludesch ist am Montag der neue Postpartner eröffnet worden. Die Pächter des Gasthauses „Reblaus“ haben diese Aufgabe übernommen. Damit kann die Lücke gefüllt werden, die die Aquamühle ab Sommer hinterlässt.

Nachdem im Februar bekannt geworden ist, dass die Aquamühle die Postpartnerschaft mit Sommer einstellt, hat sich die Gemeinde auf die Suche nach einem neuen Partner gemacht. In den meisten der sechs anderen Gemeinden im Walgau und in Feldkirch, in denen die Aquamühle Postpartnerschaften hatte, läuft die Nachfolgersuche noch.

Die Aquamühle hatte ihren Rückzug u.a. damit begründet, dass viele Klienten schon so lange arbeitslos seien, dass sie für die Arbeit in Postpartner-Stellen nicht mehr geeignet seien - mehr dazu in AQUA Mühle beendet Postpartnerschaft.