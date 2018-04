Tödlicher Motorradunfall in Dornbirn

In Dornbirn hat sich am Sonntag ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Ein 21-jähriger Motorradfahrer kam am frühen Abend auf der Bödelestraße zu Sturz. Er zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu und verstarb noch an der Unfallstelle.

Der junge Mann fuhr laut Polizei um kurz vor 18.00 Uhr auf der Bödelestraße in Richtung Dornbirn. In einer Rechtskurve (Höhe Rickatschwende) überholte der Motorradlenker einen vor ihm fahrendes Auto und ordnete sich wieder auf die rechte Fahrspur ein.

Gegen Gehsteigkante geprallt

In der unmittelbar darauffolgenden Linkskurve verlor der Mann die Kontrolle über sein Motorrad und fuhr gegen die Gehsteigkante. In der Folge stürzte der 21-Jährige vom Fahrzeug und prallte am Fahrbahnrand gegen eine Gebüschreihe.

Der Mann zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu und verstarb noch an der Unfallstelle. Am Motorrad entstand Totalschaden.