Kiesabbau-Projekt an Kanisfluh vor dem Aus

Der geplante Kiesabbau an der Kanisfluh in Schnepfau dürfte vom Tisch sein. Laut Wirtschaftslandesrat Karlheinz Rüdisser (ÖVP) sucht die Betreiberfirma Rüf einen anderen Standort entlang der Bregenzerach.

Im vergangenen Sommer gingen die Wogen noch hoch: der geplante Kiesabbau am Fuße der Kanisfluh in Schnepfau ließ Gegner und Befürworter heiß laufen. Es wurden Unterschriften gesammelt, Lichterketten entzündet und selbst der bekannte Gerichtspsychiater Reinhard Haller ließ sich zu seinem umstrittenen „Taliban-Sager“ hinreißen - mehr dazu in Empörung über Taliban-Aussage von Haller.

Erhebung zu Kiesbedarf weiter im Gange

Politiker versprachen daraufhin, sich der Sache anzunehmen und eine für beide Seiten akzeptable Lösung zu finden. Dabei ging es um die Frage, wieviel Kies der Bregenzerwald tatsächlich benötigt. Die Suche nach der Antwort beschäftigt das Land nach wie vor. Bislang gebe es noch kein Ergebnis zur Erhebung des Kiesbedarfs, sagt Wirtschaftslandesrat Karlheinz Rüdisser. Er rechnet erst Mitte des Jahres mit den konkreten Zahlen.

ORF

Indessen sucht die Betreiberfirma Rüf laut Rüdisser nach einem alternativen Standort entlang der Bregenzerach. Auch der ehemalige Landesrat Erich Schwärzler sagte - noch in seiner Amtszeit -, der Standort am Fuße der Kanisfluh sei vom Tisch. Ein Teil des Kieses soll in Zukunft aus der Bregenzerach entnommen werden.

Rauch betont Schutz der Kanisfluh

Die heftigen Emotionen der Grünen in dieser Thematik sind seit Längerem nicht mehr spürbar. Noch Anfang des Jahres erklärte Umweltlandesrat Johannes Rauch aber den Schutz der Kanisfluh per Videobotschaft im sozialen Netzwerk Facebook zu seinem persönlichen Ziel für dieses Jahr.

