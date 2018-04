Broschüre: Friedhöfe naturnah gestalten

Ein Friedhof ist nicht nur die letzte Ruhestätte für Menschen, sondern kann auch ein wertvoller Lebensraum für Tiere und Pflanzen sein. Das Land hat in Zusammenarbeit mit der Katholischen Kirche die Broschüre „na-tur.oase.friedhof“ herausgegeben.

Friedhöfe seien Orte der Ruhe, so Umweltlandesrat Johannes Rauch (Grüne). Man solle darauf achten, die Friedhöfe nachhaltig und in Einklang mit der Natur zu gestalten. Die Umweltschutzabteilung des Landes hat in Zusammenarbeit mit der Katholischen Kirche die Broschüre „na-tur.oase.friedhof“ herausgegeben. Darin erfährt man, was bei einer naturnahen Grabgestaltung beachtet werden sollte.

So werden etwa auch die Bedeutung symbolischer Pflanzen beschrieben: Efeu stellt etwa Freundschaft, Treue, Verbundenheit und ewiges Leben dar, die Rose steht beispielsweise für die Liebe.

