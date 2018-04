2,65 Millionen Euro für Beschäftigungsprojekte

Das Land stellt rund 2,65 Millionen Euro für fünf Beschäftigungsprojekte zur Verfügung. Ziel ist es, dass arbeitslose Menschen den Ein- oder Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt schaffen. Rund 700 Betroffene werden unterstützt.

Die von der Landesregierung genehmigten Fördermittel in Höhe von rund 2,65 Millionen Euro gehen an die Projekte Dornbirner Jugendwerkstätte, carla JobStart, Kaplan Bonetti, Aqua Mühle und Integra. Mit den Beiträgen werden befristete Dienstverhältnisse finanziert, die es beschäftigungslosen Menschen erleichtern sollen, am regulären Arbeitsmarkt unterzukommen.

Im Rahmen dieser Projekte stehen nach Angaben des Landes 240 Vollzeitarbeitsplätze zu Verfügung. Diese würden in enger Zusammenarbeit mit dem Arbeitsmarktservice besetzt werden. Von diesen Projekten könnten rund 700 von Arbeitslosigkeit Betroffene profitieren.

„Seit vielen Jahren bewährt“

Im Vordergrund der Projekte stehe es, arbeitslose Menschen durch regelmäßige Beschäftigung, Aus- und Weiterbildungskurse sowie soziale Begleitung und Betreuung in ihrer Lebenssituation zu stabilisieren, damit sie den Ein- oder Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt schaffen, so Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP).

Die Projekt würden sich seit vielen Jahren bewähren und seien aus dem beschäftigungspolitischen Förderprogramm des Landes nicht mehr wegzudenken, so Wirtschaftslandesrat Karlhein Rüdisser (ÖVP).

Angebote für Unternehmen und Private

Von den Arbeitsprojekten können auch Unternehmen oder öffentliche und gemeinnützige Einrichtungen profitieren. Es werden Leistungen wie etwa Verpackung, Fertigung von Paletten und Kisten oder Wald- und Umweltpflege angeboten. In den Arbeitsprojekten werden auch Dienstleistungen für Private angeboten, etwa die Hilfe bei einer Übersiedlung.

