BIPA: Kein Mitarbeiter-Abbau in Vorarlberg

Die REWE-eigene Drogeriekette BIPA wird österreichweit in den kommenden Jahren 50 bis 100 Standorte schließen. Man werde in Vorarlberg keine Mitarbeiter abbauen, sagt REWE-Pressesprecher Paul Pöttschacher gegenüber dem ORF Vorarlberg.

Das Bild im heimischen Drogeriehandel wird sich in den nächsten Jahren wandeln. Die REWE-eigene Drogeriekette BIPA wird seit Umsatz- und Marktanteilsverlusten neu aufgestellt und kräftig zusammengestutzt. In den kommenden Jahren soll sich das BIPA-Filialnetz von derzeit 600 um 50 bis 100 Standorte verringern - mehr dazu in BIPA will Filialnetz zusammenstutzen.

125 Mitarbeiter in 20 Filialen

BIPA habe in Vorarlberg 20 Filialen mit 125 Mitarbeiter, sagt REWE-Pressesprecher Pöttschacher. Das soll auch so bleiben, man werde keine Mitarbeiter abbauen. Vielmehr gehe es darum, die Fläche der Geschäfte zu vergrößern.

Derzeit habe eine BIPA-Filiale im Schnitt 280 bis 300 Quadratmeter, künftig sollen es durchschnittlich 200 bis 350 Quadratmeter sein, so Pöttschacher. Der Übergang werde im Laufe der nächsten Jahre erfolgen.