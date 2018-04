Plastische Chirurgie: 30.000 Eingriffe in 30 Jahren

Die Abteilung für Plastische Chirurgie am Landeskrankenhaus Feldkirch feiert am Samstag ihr 30-jähirges Bestehen. Seither hat es rund 30.000 Eingriffe gegeben. Die Schwerpunkte haben sich in diesem Zeitraum stark verschoben.

30.000 Eingriffe haben die mittlerweile acht Ärzte der Abteilung Plastische Chirurgie am LKH Feldkirch in den vergangenen 30 Jahren durchgeführt. Über 1.500 waren es alleine im Vorjahr. Der Schwerpunkt der Behandlungen habe sich massiv verändert, sagt Primar Peter Kompatscher, der die Abteilung ausgebaut hat und bis heute leitet, im ORF Vorarlberg- Interview.

Anfang der 1990-er Jahre sei kaum ein Patient älter als 30 Jahre gewesen und es habe sich vor allem um Unfallverletzungen gehandelt. Heute seien fast 80 Prozent der Patienten älter als 60 Jahre und die Tumorchirurgie habe extrem zugenommen.