Kinderbetreuung: Aufsicht soll gestärkt werden

Die Aufsicht in Kinderbetreuungseinrichtungen müsse gestärkt werden, schreibt Soziallandesrätin Katharina Wiesflecker (Grüne) in einer Anfragebeantwortung an die FPÖ. Hintergrund waren Gewaltvorwürfe in einer Kleinkindbetreuungseinrichtung in Dornbirn.

Das Land habe auch im Vorwurfsfall in einer Kleinkindbetreuungseinrichtung als Aufsichtsbehörde sofort reagiert und detaillierte Befragungen durchgeführt, betont Soziallandesrätin Katharina Wiesflecker in der Anfragebeantwortung. Der Sachverhalt sei allerdings zweifelhaft geblieben, auch die Staatsanwaltschaft habe die Ermittlungen eingestellt - mehr dazu in Gewaltvorwürfe in Kleinkindbetreuung.

Klar sei aber, dass der Kinderschutz ein wichtiges Thema bleibe. Das Kinderbetreuungspersonal werde laufend zum Thema Kinderschutz, Kindeswohlgefährdung und Kinderrechte geschult und sensibilisiert. Außerdem wird das Land ein Fachgremium einrichten, dass die Einhaltung und Umsetzung von Standards bezüglich Vermeidung von Grenzverletzungen, Gewalt und sexuellen Übergriffen gewährleisten soll. In dieses Gremium ist laut Wiesflecker auch die Kinder- und Jugendanwaltschaft eingebunden.

SPÖ für Lehrausbildung

Die Vorarlberger Sozialdemokraten sind für eine Lehrausbildung im Bereich der Elementarpädagogik. Laut Familiensprecher und Klubobmann Michael Ritsch soll dadurch den Personalengpässen - vor allem in den Kindergärten - langfristig entgegengewirkt werden.

Ein entsprechender Landtagsantrag sei bereits eingebracht worden. Orientieren könnte man sich laut Ritsch an der Schweiz, wo es bereits eine entsprechende Lehrausbildung gebe.