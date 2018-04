Trio nach Drogen-Schmuggelfahrt gestellt

Die Polizei hat drei Männer festgenommen, die Kokain im Wert von mehreren Tausend Euro aus Deutschland nach Österreich geschmuggelt haben sollen. Rund 100 Gramm Kokain wurden sichergestellt, so die Exekutive am Freitag.

Die Verdächtigen im Alter von 22, 24 und 25 Jahren wollten das Suchtgift an Abnehmer in Vorarlberg verkaufen, um Schulden zu begleichen. Die drei Österreicher mit Migrationshintergrund, die alle im Raum Bregenz leben, seien großteils geständig.

Sie fuhren Anfang April mit einem Auto nach Westdeutschland, um dort die Drogen in Empfang zu nehmen. Die Männer wurden auf frischer Tat bei ihrer Schmuggel-Fahrt erwischt und festgenommen. Das Kokain, das sie bei sich hatten, hat einen Straßenverkaufswert von 7.000 bis 10.000 Euro. Im Zuge der umfangreichen Ermittlungen habe man auch Erkenntnisse an deutsche Kollegen weitergegeben, so ein Ermittler.

Das Trio - einer der Männer sei einschlägig amtsbekannt - konsumierte nach Polizeiangaben zudem seit längerem regelmäßig Marihuana und verkaufte dieses teilweise ebenfalls gewinnbringend an andere Konsumenten. Nach Abschluss der Ermittlungen werde man über ein Dutzend Abnehmer von Kokain und/oder Marihuana anzeigen, hieß es. Die drei mutmaßlichen Dealer wurden in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert.