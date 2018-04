Wallner: Pflege zuhause stärken

In Wien haben sich am Donnerstag die Finanzreferenten der Bundesländer getroffen. Dabei ging es u.a. um die Finanzierung des weggefallenen Pflegeregresses. Laut Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) habe man das weitere Vorgehen in der Sache besprochen.

Seit Monaten diskutieren Bund und Länder über die Kosten, die durch den weggefallenen Pflegeregress entstehen. Der Bund bietet bekanntlich 100 Mio. Euro als Ersatz an, die Bundesländer fordern zwischen 500 und 600 Mio. Euro. Was die finanzielle Frage betrifft, habe man sich am Donnerstag auf eine Deadline im Juni geeinigt, sagt Landeshauptmann Wallner.

Davor müssten aber die versprochenen 100 Mio. Euro möglichst rasch überwiesen werden, weil erste Ausfälle bereits spürbar seien. Dann müsse klargestellt werden, wie es weitergehe, schließlich würden auch Selbstzahler, die in die Mindestsicherung überwechselten, Kosten verursachen. Wichtig sei dann eine Diskussion darüber, wie man die Pflege zuhause stärke, damit es keinen allzu großen Ansturm auf die Pflegeheime gebe.

Seit der Pflegeregress am 1. Jänner abgeschafft wurde, darf auf das Vermögen von Pflegebedürftigen und deren Nachkommen nicht mehr zurückgegriffen werden, um etwa Pflege oder Heimaufenthalt zu finanzieren. In Vorarlberg rechnet man insgesamt mir einem Einnahmenentfall und weiteren Mehrkosten in Höhe von 20 bis 25 Millionen Euro.

