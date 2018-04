Wohnanlage in Lustenau vorerst auf Eis gelegt

Die von der Vogewosi geplante Wohnanlage in Lustenau ist vorerst auf Eis gelegt. Man habe zu spät erfahren, dass an dieser Stelle möglicherweise ein Zubringer für die geplante S18 gebaut werden könnte, heißt es von der Vogewosi.

Im Landhaus in Bregenz fand am Donnerstag ein Treffen zu den geplanten Vogewosi-Wohnungen im Bereich einer S18-Anschlussstelle statt. Es herrscht Aufregung um das Wohnbauprojekt im Bereich der geplanten Entlastungsstraße - mehr dazu in Wohnungen im S18-Bereich?

„Baueingabe schon erfolgt“

Das Standortproblem sei erst im Jänner bekannt geworden, da seien die Pläne schon bei der Gemeinde gelegen, sagt Vogewosi-Geschäftsführer Hans Peter Lorenz gegenüber dem ORF Vorarlberg. Die Baueingabe sei schon gemacht gewesen.

Spätestens zum Zeitpunkt, als die Baugrundlagenbestimmung offiziell im Bauamt eingegangen sei, sei die schwierige Situation aufgetaucht, so Bürgermeister Kurt Fischer (ÖVP), der auf Vogewosi-Aufsichtsrat ist.

Warten auf die Trassenentscheidung

Das Projekt sei vorerst auf Eis gelegt worden, bis klar ist, ob auf dem 5.800 Quadratmeter großen Grundstück gebaut werden darf. Das könne im Extremfall bis zum S18-Trassenentscheid dauern, so Fischer.

Lorenz kann sich vorstellen, dass die Vogewosi die Wohnanlage kleiner oder gar nicht baut und dann eine Ablöse für das Grundstück erhält. Der Ball liege nun bei der ASFINAG. Wenn Klarheit über die Trassenführung besteht, werde man gemeinsam mit Land und Gemeinde die weitere Vorgehensweise besprechen.