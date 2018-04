Messepark Thema im Raumplanungsbeirat

Im Landhaus in Bregenz tagt heute der Raumplanungsbeirat des Landes. Zentraler Punkt ist die geplante Erweiterung des Messeparks in Dornbirn, dem größten Einkaufszentrums in Vorarlberg.

Über die Erweiterung des Messeparks wird seit Jahren diskutiert. Uneinig sind sich die Zuständigen über die Größe der Verkaufsflächen. Die Messepark-Eigentrümer fordern 4.700 zusätzliche Quadratmeter, der Stadt Dornbirn würden 2.00 Quadratmeter reichen und das Land will nur einem Ausbau von 1.500 Quadratmeter zustimmen - mehr dazu in Streit um Messepark-Erweiterung geht weiter

