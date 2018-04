FPÖ: Rückkehr von Kinderonkologe Ausserer?

Das Ende der Kinderonkologie am Krankenhaus Dornbirn sorgt weiterhin für Diskussionen. Die FPÖ hat in der Landtagssitzung am Mittwoch behauptet, dass der pensionierte Primar zurückkehren würde, wenn das gewünscht wäre.

Bis Ersatz für den einzigen aber inzwischen pensionierten Kinderonkologen, Primar Bernd Ausserer, gefunden werde, stünde dieser weiter zur Verfügung, so FPÖ-Landtagsabgeordneter Christoph Waibel. Der Innsbrucker Universitätsprofessor Müller habe bestätigt, dass Primar Ausserer für bis zu 100 Prozent wieder an das Krankenhaus Dornbirn zurückkehren würde.

Er werde bei der Stadt Dornbirn nachfragen, was davon zu halten sei, sagte dazu Gesundheitslandesrat Christian Bernhard (ÖVP). Es seien im Vorfeld schon Gespräche geführt worden, ihm habe Ausserer eine solche Bereitschaft nicht kommuniziert.

Einstimmiger Beschluss für Erhalt

Der Landtag hat einstimmig beschlossen, sich für den Erhalt der Kinderonkologie in Dornbirn einzusetzen, wobei die primäre Behandlung in Innsbruck stattfinden müsse.

Chemotherapien für krebskranke Vorarlberger Kinder werden zukünftig nur noch in Innsbruck durchgeführt. Bisher wurden krebskranke Kinder zunächst zur Diagnostik nach Innsbruck geschickt, dort wurde dann entschieden, ob etwa eine Chemotherapie in Dornbirn oder in Innsbruck durchgeführt sollte. Künftig werden vom Dornbirner Spital nur noch die Vor- und die Nachsorge übernommen - mehr dazu inPatientenkoordinator für Kinderonkologie.