Hefel auf Erfolgskurs

Die Hefel-Immobiliengruppe hat 2017 einen Jahresumsatz von knapp 50 Mio. Euro erzielt - ein Plus von 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Heuer rechnet das Unternehmen mit einem Wachstum von 20 Prozent. Dafür werden neue Märkte erschlossen.

Die Rahmenbedingungen sind derzeit hervorragend, heißt es von Seiten des Unternehmens. Durch den starken Zuzug in Vorarlberg gebe es eine hohe Nachfrage bei den Wohnungen und die Zinsen seien niedrig, sagt Graziella Hefel, kaufmännische Leiterin der Hefel-Gruppe.

Umsatzplus bei Hefel Wohnbau Die Hefel-Immobiiliengruppe hat im Vorjahr einen Jahresumsatz von knapp 50 Millionen erzielt. Heuer rechnet das Unternehmen mit einem Wachstum von 20 Prozent.

Weil die Grundstückspreise aber steigen und Bauland in Vorarlberg immer seltener wird, werden neue Märkte erschlossen - expandiert wird etwa nach Süddeutschland und nach Tirol. Neuerdings erschließe man auch den Großraum Wien, so Hefel.

Digitaler 4-D-Schauraum

In Vorarlberg selbst werden zwei Projekte mit mehr als 100 Wohneinheiten realisiert. Um für die Zukunft gerüstet zu sein, investiert das Unternehmen gerade rund eine Million Euro in einen neuen digitalen 4-D-Schauraum, der im Juli, pünktlich zum 70-jährigen Firmenjubiläum, in Betrieb gehen soll.