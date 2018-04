Radfahrerin stirbt nach Sturz

Eine 59-jährige Radfahrerin ist am frühen Mittwochvormittag in Lauterach nach einem Sturz verstorben - Reanimationsversuche blieben erfolglos. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich bei der Polizei Lauterach zu melden.

Die Frau war nach Angaben der Polizei gegen 9.00 Uhr auf dem Geh- und Radweg unterwegs, der die Herrengutgasse und den Montfortplatz verbindet. Dabei kam sie aus unbekannter Ursache zum Sturz.

In Folge wurde sie von einem Passanten und anschließend von der Rettung und dem Notarzt reanimiert und ins Landeskrankenhaus Bregenz gebracht, wo sie verstarb. Beim Eintreffen der Rettungskräfte soll neben dem anwesenden Ersthelfer auch noch eine 65-75 Jahre alte Frau mit einem Fahrrad am Unfallort gewesen sein. Diese Frau oder weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lauterach (Tel.: 0159 133 8132) in Verbindung zu setzen.