Parkschein am Handy immer beliebter

Der Parkschein am Handy wird in Vorarlberg immer beliebter. Allein in Dornbirn hätten sich laut Stadt in wenigen Monaten 500 Personen für den digitalen Parkschein entschieden. In allen Vorarlberger Städten zusammen nutzten mehr als 1.500 das System.

Mit dem digitalen Parksystem können Parktickets per App, Web, SMS oder per Anruf im Servicecenter gelöst werden. Nach einer einmaligen, kostenlosen Registrierung über die Vorarlberger Webseite www.v-parking.at werden die angesammelten Parkgebühren am Monatsende verrechnet. Die Bezahlung ist per Lastschrift, Paypal oder Kreditkarte möglich. Ein Parkticket im Auto braucht es nicht mehr, das Fahrzeug wird auf der jeweiligen Abstellfläche über das Kennzeichen identifiziert.

Stadt Dornbirn

Das System ist zudem in 77 Deutschen und 13 Österreichischen Städten aktiv – auch hier kann mit dem Handy bequem und einfach bezahlt werden.

