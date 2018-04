Industrie sieht Standortschwächen nach IKEA-Aus

Die Industriellenvereinigung (IV) sieht nach dem Aus für IKEA in Lustenau zunehmend Mängel am Wirtschaftsstandort Vorarlberg. Hier sei vor allem die Landesregierung gefordert, neue Strategien auszuarbeiten, was Raumplanung und Verkehrslösungen betreffe.

Solche negative Standort-Entscheidungen dürften nicht zur Regel werden, sagt IV-Geschäftsführer Mathias Burtscher, denn ansonsten sei der Wirtschaftsstandort in Gefahr. In Zeiten von stärker Bürgerbeteiligung und neuen Kommunikationsmöglichkeiten sei es notwendig, klarere strategische Vorgaben zu machen, sagt Burtscher. Dazu gehörten vor allem Konzepte zu den Bereichen Raumplanung und Verkehrsmanagement. Es sei bedauerlich, dass sich IKEA zurückgezogen hat, so Burtscher. Der schwedische Möbelkonzern sei ein Unternehmen mit großer Strahlkraft und hätte ein neues, junges Publikum ins Rheintal gebracht.

IKEA-Projekt in Lustenau auf Eis gelegt

In Lustenau wird es nun doch keinen IKEA geben. Das hat IKEA Österreich am Dienstagvormittag bekanntgegeben. Der langwierige Etablierungsprozess, die schwierige Verkehrssituation und eine grundlegende Veränderung der Konzernstrategie hätten zu der Entscheidung geführt - mehr dazu in IKEA legt Projekt Lustenau auf Eis (vorarlberg.ORF.at; 10.4.2018).

Grüne erfeut über IKEA-Rückzug

Die Vorarlberger Grünen reagierten erfreut über den IKEA- Rückzug, die Vernunft hätte gesiegt, teilt der Landtagsabgeordnete Daniel Zadra mit. Er fordert die Gemeinde auf, den Kaufvertrag mit dem schwedischen Konzern rasch rückabzuwickeln, damit das Grundstück besser genutzt werden kann.

FPÖ in Lustenau ebenfalls erleichtert

Auch die FPÖ in Lustenau ist erfreut: "Die Lustenauer können aufatmen“, sagt FPÖ-Gemeinderat Martin Fitz in einer ersten Reaktion auf die IKEA-Entscheidung. „Was eigentlich jedem außer Bürgermeister Fischer klar war, hat jetzt schlussendlich sogar IKEA selbst bestätigt: Der zusätzlich entstehende Verkehr sei an diesem Standort so nicht zu bewältigen.

