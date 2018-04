Bessere Bezahlung für Kindergarten-Pädagogen

Land und Gemeindeverband haben ein Kindergartenpaket geschnürt: In Zukunft sollen Kindergarten-Pädagogen besser bezahlt werden, außerdem wird die Vorbereitungszeit aufgestockt und um den Mangel an Pädagogen auszugleichen, wird es eine neue Ausbildung geben.

Unter anderem soll eine mit der Gewerkschaft ausverhandelte neue Gehaltstabelle raschere Vorrückungen ermöglichen. Je nach Gehaltsklasse soll dadurch bis zu zehn Jahre früher als bisher das höchstmögliche Gehalt erreicht werden. Von dieser Anpassung werden ca. 1.000 Pädagoginnen/Pädagogen profitieren können, so Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP). Darüber hinaus sollen ausdrücklich anerkannte Sonderausbildungen bei der Gehaltseinstufung stärker berücksichtigt werden.

Aufstockung der Vorbereitungszeit

Ein wichtiger Schritt ist auch die geplante Aufstockung der wöchentlichen Vor- und Nachbereitungszeit. Dieser Teil der Arbeitszeit, der für Teambesprechungen und Elterngespräche, die Gestaltung der pädagogischen Arbeit, Verwaltungstätigkeit und Fortbildung aufgeht, ist für die Betreiber der Kindergärten ein maßgeblicher Faktor bei der Personalbedarfsplanung, erläuterte Gemeindeverbandspräsident Harald Köhlmeier (ÖVP). Statt bisher wöchentlich zehn und 14 Stunden pro Kindergartengruppe soll es künftig bei Gruppen mit nur einer Betreuungsperson mindestens zwölf Stunden, bei Gruppen mit mehreren Betreuungspersonen mindestens 16 Stunden für Vor- und Nachbereitung geben. Auch für die Leitung eines Kindergartens wird zusätzliche wöchentliche Vorbereitungszeit berechnet.

Neue berufsbegleitende Ausbildung

Um dem Personalmangel entgegenzuwirken, wurde mit dem Kolleg Dual eine neue berufsbegleitende Ausbildung für das bestehende Assistenzpersonal in den Vorarlberger Kindergärten entwickelt. Die Teilnehmenden erhalten eine fundierte pädagogische und didaktische Ausbildung, die sie fachlich und rechtlich dazu befähigt, als Kindergartenpädagogin bzw. -pädagoge zu arbeiten.

Im September 2018 wird am Institut St. Josef in Feldkirch das erste berufsbegleitende Kolleg Dual für Elementarpädagogik mit voraussichtlich 20 Teilnehmenden starten. „Bisherige Ausbildungsmodelle werden nicht ersetzt, aber ergänzt“, so Bildungslandesrätin Barbara Schöbi-Fink (ÖVP) dazu.

Weniger Qualifizierte können eingesetzt werden

Im Vorarlberger Landtag wird bereits am Mittwoch eine Novelle des Kindergartengesetzes debattiert, mit der die Möglichkeit geschaffen werden soll, dass unter bestimmten Voraussetzungen auch weniger qualifiziertes Betreuungspersonal an Stelle von Kindergartenpädagoginnen und -pädagogen eingesetzt werden kann. „Auf diese Weise können personelle Engpässe besser überbrückt werden, wenn die benötigten Kräfte kurzfristig am Arbeitsmarkt nicht verfügbar sind oder wenn es durch Krankenstände oder Karenzen zu Ausfällen kommt“, erklärte Schöbi-Fink. Dennoch solle von dieser Möglichkeit jedenfalls sehr zurückhaltend Gebrauch gemacht werden, stellte sie klar.