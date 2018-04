MacQueen bleibt Bulldogs-Coach

In der Erste Bank Eishockey-Liga bleibt Dave MacQueen Trainer bei den Dornbirn Bulldogs. Der Vertrag des Kanadiers hat sich automatisch verlängert, daher wird MacQueen auch das siebte Jahr in Folge bei den Bulldogs an der Bande stehen.

Durch die Play-off-Qualifikation hat sich der Vertrag von MacQueen um ein Jahr verlängert, bestätigt Bulldogs-Manager Alexander Kutzer. Der 59-Jährige ist vor einer Woche nach Hause geflogen und wird dort noch seine Zukunft mit der Familie besprechen, aber Kutzer geht zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass der Kanadier kommende Saison Trainer sein wird.

GEPA pictures/ Oliver Lerch

MacQueen ist auch in die Kaderplanung der Bulldogs für die kommende Saison voll involviert. Laut MacQueen könne sich nur noch etwas daran ändern, wenn er in seiner Heimat Kanada ein Top-Angebot bekommen würde, davon gehe er derzeit aber nicht aus.