IKEA legt Projekt Lustenau auf Eis

In Lustenau wird es nun doch keinen IKEA geben. Das hat IKEA Österreich am Dienstagvormittag bekanntgegeben. Der langwierige Etablierungsprozess, die schwierige Verkehrssituation und eine grundlegende Veränderung der Konzernstrategie hätten zu der Entscheidung geführt.

„Wir haben in den vergangenen Jahren viel Energie und Geld in die Evaluierung der Entwicklungsmöglichkeiten investiert – etwa in aufwendige Verkehrsuntersuchungen und in Planung und Beurteilung von Lösungsmöglichkeiten durch externe Spezialisten, in interne wie externe Architekten sowie in die Entwicklung eines ganz eigenen, auf den Standort zugeschnittenen, Konzepts. Insgesamt hat aber die Entwicklung zu lange gedauert, ohne dass richtige Fortschritte spürbar waren. Daher die Entscheidung der Aufsichtsgremien“, bedauert Rodolphe De Campos, Property Manager von IKEA Österreich.

„Wir wissen, dass viele Vorarlberger gern einen IKEA in ihrer Nähe gehabt hätten, und wir haben in Lustenau, wie auch in anderen Teilen Vorarlbergs, viel Unterstützung gefunden. Dafür möchten wir uns herzlich bedanken. Wir müssen aber auch sagen, dass unser ursprünglicher Plan, vielleicht schon 2018 oder 2019 einen neuen Standort in Lustenau eröffnen zu können, in immer weitere Ferne gerückt ist. Das, aber auch eine grundlegende Richtungsänderung im Konzern hin zu neuen Formaten, hat zu der aktuellen Entscheidung geführt“, so De Campos nach der Aufsichtsratssitzung.

Speziell das scheinbar schwer lösbare Thema des Verkehrs hatte zuletzt zunehmend Kopfzerbrechen bereitet. Dazu komme aber vor allem, so De Campos, die aktuelle Fokussierung im Konzern auf neue Einrichtungshausformate und auf die Metropolregionen etablierter Märkte. Letzteres hat primär mit gesellschaftlichen Trends wie der rasch voranschreitenden Digitalisierung und einem veränderten Konsumverhalten zu tun, die neue Entwicklungen nötig machen.

„Konsumverhalten ändert sich“

In Österreich hat diese Entwicklung zu einem echten Multichannel-Retailer bereits begonnen. Das Beispiel des IKEA Konzepts am Wiener Westbahnhof – einzigartig in der IKEA Welt – zeigt die Richtung, in die das Unternehmen geht: Dieses neue Format soll komplett anders als jedes bisherige IKEA Einrichtungshaus werden – näher am Kunden, individueller, an Standorten, die auch ohne Auto gut erreichbar sind, und auch gemeinsam mit Partnern aus anderen Bereichen nutzbar.

Fischer: „Volksabstimmung zu früh“

In einer ersten Stellungnahme sagte der Lustenauer Bürgermeister, Kurt Fischer (ÖVP), dass es sich nun bewahrheitet habe, dass die Volksabstimmung ohne vorliegendes Projekt zu früh gekommen ist. Nun hätten die konzerninternen Entwicklungen die Diskussion und die Projektvorentwicklung überholt. Er habe nun mit der Bürgerinitiative unverzüglich Kontakt aufgenommen, um weitere Schritte in Sachen Volkstabstimmung zu besprechen - mehr dazu in IKEA Lustenau: Volksabstimmung am 27. Mai (vorarlberg.ORF.at; 13.3.2018).

