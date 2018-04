Airbnb: Vorarlberger Unterkünfte sind top

Der Online-Zimmervermittler Airbnb hat die besten Bewertungen von Vermietern in ganz Österreich untersucht. Nach den Unterkünften in Bad Ischl wurden jene in Bregenz und Bludenz am besten bewertet. Auch Dornbirn darf sich freuen.

Untersucht wurden die 5-Sterne-Bewertungen von Vermietern in österreichischen Gemeinden, die zwischen März 2017 und Februar 2018 mindestens 1.000 Reisen über Airbnb verbucht haben.

Drei Vorarlberger Städte unter Top 10

Während im vergangenen Jahr noch Lienz in Osttirol auf dem ersten Platz des Rankings lag, hat nun Bad Ischl die Spitzenposition inne. Bei 91 Prozent aller Reisen in den oberösterreichischen Kurort wurde der Vermieter mit fünf von fünf Sternen bewertet. Auch die Festspielstadt Bregenz (87,3 Prozent) und die Alpenstadt Bludenz (87 Prozent) schnitten äußerst positiv ab.

Der beste Neuling bei den heurigen Top-10 kam ebenfalls aus Oberösterreich: In Radstadt waren 86,6 Prozent aller Gäste mit ihrer Unterkunft sehr zufrieden. Ebenfalls unter den besten zehn Plätzen befanden sich die Airbnb-Vermieter aus Gmunden, Reutte, Schladming, Lienz, Landeck und Dornbirn.