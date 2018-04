„Marke Vorarlberg“: Bevölkerung soll mithelfen

Das Land Vorarlberg will die Bevölkerung in die Entwicklung einer „Marke Vorarlberg“ einbinden. Eine anonyme Umfrage im Internet soll vor allem Anhaltspunkte liefern, wie Vorarlberg wahrgenommen wird.

Die Umfrage soll zur Erarbeitung eines Marken-Kerns bzw. eines Zukunftsbilds für die Region beitragen, informierte Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) am Montag. Im Mittelpunkt des Prozesses stehe ein ausgewogen zusammengestelltes Team aus etwa 30 Personen, das in Workshops die Marken-Entwicklung in Angriff genommen hat. Bereits bei ihrem nächsten Zusammentreffen wird sich die Gruppe mit den ersten Ergebnissen aus der laufenden Umfrage auseinandersetzen.

Eine Art „Gütesiegel“ soll entstehen

„Schon in diesem frühen Stadium ist die Mithilfe der Bevölkerung unverzichtbar“, betonte Wallner. Am Ende des Prozesses soll eine Art „Gütesiegel“ stehen, das - so Wallner - „die einzigartige Vorarlberger Art verkörpert und den Blick von innen wie von außen schärft“. Die Marke könne zur positiven Wahrnehmung der Region über vielfältige Themenbereiche hinweg beitragen.

Die Teilnahme ist unter www.marke-vorarlberg.at möglich.