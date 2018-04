Gaulhofer schließt Produktion in Mäder

Der Fenster- und Türenhersteller Gaulhofer schließt sein Produktionswerk in Mäder. Die Produktion der Kunststoff-Fenster wird bis Anfang 2019 an den Hauptsitz in die Steiermark verlegt. Mehr als 60 Mitarbeiter sind betroffen.

Gaulhofer-Geschäftsführer Horst Kögl bestätigte dem ORF einen entsprechenden Bericht der Wirtschaftspresseagentur. Das Unternehmen wird die derzeit noch in Mäder angesiedelte Produktion von Kunststoff-Fenstern zur Gänze an den Hauptsitz in Übelbach in der Steiermark verlagern. Der Prozess starte jetzt schrittweise: Mit 31.12.2018 werde die Produktion in Mäder eingestellt, Ende März 2019 soll der Abbau und Abtransport der Maschinen abgeschlossen sein.

Sozialplan vor allem für Härtefälle

Von der Verlagerung sind nach Unternehmensangaben in Mäder rund 60 Mitarbeiter betroffen. Sie hätten das Angebot zu einem Wechsel nach Übelbach erhalten. Inwiefern das jedoch angenommen werde, sei offen. Geschäftsführer Kögl versichert zudem, es gebe einen Sozialplan - besonders für Härtefälle, einige der Mitarbeiter stünden knapp vor der Pensionierung. Vor Jahren hat Gaulhofer noch über 100 Mitarbeiter in Mäder beschäftigt.

Kosten- und Effizienzmaßnahmen als Gründe

Bei Gaulhofer begründet man die Schließung des Werkes insbesondere mit notwendigen Kosten- und Effizienzmaßnahmen sowie der Wirtschaftlichkeit. So könne man die Kunststoff-Aluminium-Fensterproduktion von Mäder mit der Holz-Alu-Fenstererzeugung in der Steiermark zusammenlegen.

Zudem sei es auch ein Nachhaltigkeitsthema, wenn man die derzeit noch bestehenden langen Transportwege innerhalb der Firmengruppe berücksichtige. Gaulhofer hat vor fünf Jahren die rund 30.000 Quadratmeter große Liegenschaft verkauft und seither gemietet - im kommenden Jahr läuft dieser Mietvertrag aus.

Produktion von Kunststoff-Fenstern in Mäder

Die Gaulhofer Industrie-Holding GmbH stellt vor allem Fenster aus Holz, Holz-Alu, Kunststoff und Kunststoff-Alu sowie dementsprechende Haustüren und Sonnenschutz-Produkte her. In Übelbach in der Nähe von Graz werden Holz- und Holz-Alu-Fenster sowie -Türen gefertigt. Im Werk Mäder waren es bislang Kunststoff-Fenster und entsprechende Türen.