Viele Suchtpatienten, aber wenige Ärzte

Der Fachkräftemangel macht nicht nur der Wirtschaft zu schaffen, auch im Krankenhaus Maria Ebene in Frastanz wird dringend Fachpersonal - vor allem Ärzte - gesucht, denn die Zahl der Klienten mit Sucht-Problemen steigt.

Vorarlbergs Suchtberatungsstellen verzeichnen für das Vorjahr einen deutlichen Anstieg an Klienten. Allein in den drei Beratungsstellen „Clean“ in Bregenz, Feldkirch und Bludenz sind über 1.100 Patienten betreut worden - um sieben Prozent mehr als im Jahr zuvor. Auch in den stationären Einrichtungen der Stiftung „Maria Ebene“ ist die Auslastung mit 94 Prozent anhaltend hoch.

Fachpersonal gesucht

Im Krankenhaus Maria Ebene ist eine Ausbildungsstelle fei, außerdem steht die Pensionierung zweier Fachärzte an. Günter Amann, Verwaltungsdirektor der Stiftung Maria Ebene, ist aber zuversichtlich, die Stellen nachbesetzen zu können, auch wenn es schwierig sei, junge Mediziner für die Arbeit mit Suchtkranken zu gewinnen.

Willis will Weg seines Vorgängers fortsetzen

Haller-Nachfolger Primar Michael Willis möchte den Weg seines Vorgängers fortsetzen und vor allem die Endstigmatisierung der Suchtkranken vorantreiben. Zum einen soll der Zugang zu Therapien noch besser werden, aber auch die Angehörigen sollen Hilfe erhalten, sagt Willis. Im Sommer eröffnet in Bregenz eine neue Abgabe-Stelle für Substitutions-Patienten. Hier erhalten sie ihre Drogen-Ersatz-Medikamente.

Genauso wichtig wie die Betreuung der Suchtpatienten, ist die Prävention. Die Suchtprophylaxe-Einrichtung SUPRO hat im Vorjahr mehr als 11.000 Vorarlberger über die Gefahren von Süchten aufgeklärt.