Die meisten Fahrrad-Diebstähle in Vorarlberg

Die Zahl der Fahrrad-Diebstähle ist in Vorarlberg stark angestiegen. Während alle anderen Bundesländern einen spürbaren Rückgang melden. Hat sich die Zahl in Vorarlberg im letzten Jahr verdoppelt.

Während alle anderen Bundesländer von 2016 bis 2017 einen spürbaren Rückgang der Fahrrad-Diebstähle melden, hat sich die Zahl der entsprechenden Anzeigen in Vorarlberg von 691 auf 1.385 verdoppelt. Das zeigt eine aktuelle Erhebung des österreichischen Versicherungs-Verbandes und des Kuratoriums für Verkehrs-Sicherheit.

Diebstahl von Fahrrädern 2016/2017 Bundesland Anzeigen 2016 Anzeigen 2017 Burgenland 584 387 Kärnten 1437 1208 Niederösterreich 4877 3914 Oberösterreich 3213 2953 Salzburg 2174 1870 Steiermark 3597 3243 Tirol 2193 1852 Vorarlberg 691 1385 Wien 8699 7983

Leichtes Spiel für Fahrrad-Diebe

Als Begründung für die hohe Zahl an Fahrrad-Diebstählen werden ein allzu sorgloser Umgang mit den Zweirädern und unzureichende Fahrradschlösser genannt. Sehr häufig werden laut Kuratorium für Verkehrssicherheit Fahrräder nur am Vorder- oder Hinterrad abgesperrt. Durch ein Öffnen des Schnellspanners können Diebe so ein Rad ohne jegliches Werkzeug mit einem Handgriff problemlos entwenden. Zumindest der Rahmen sollte daher immer an einer ortsfesten Verankerung oder Abstellanlage abgesperrt werden. Ansonsten können die Fahrräder einfach fortgetragen und das Schloss vom Fahrraddieb in aller Ruhe an einem anderen Ort geknackt werden.

Fahrradpass kann helfen

Die Beamten der Kriminalprävention informieren und beraten über den richtigen Schutz. Wichtig ist, alle Fahrraddaten im Fahrradpass zu notieren, um so im Bedarfsfall alle Informationen bei der Hand zu haben. Das hilft der Polizei bei Fahndungsmaßnahmen. Der Pass liegt in jeder Polizeidienststelle auf oder kann ganz einfach auf der Homepage des Bundeskriminalamtes heruntergeladen und ausgefüllt werden.

