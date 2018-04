Touristisches Großprojekt sorgt für Unmut

Ein neues touristisches Großprojekt in Vandans sorgt für Unmut in der Montafoner Gemeinde. Eine neu gegründete Bürgerinitiative kritisiert die mangelnde Informationspolitik und fordert die Offenlegung der Pläne.

Nach Angaben der Bürgerinitiative „Zukunft Montafon“ wurde ein räumliches Entwicklungskonzept für den Vandanser Ortsteil Innerbach erarbeitet, ohne dabei die Bevölkerung miteinzubeziehen. Dies sei bewusst geschehen, so der Vorwurf der Bürgerinitiative. Damit soll die rechtliche Grundlage für eine touristische Nutzung in diesem Gebiet geschaffen werden. Was genau geplant sei, erfahre die Bevölkerung aber nicht, so die Kritiker. So sei etwa einmal von einem neuen Hotel die Rede und dann wieder, dass es drei werden sollen.

Neustart der Planungen gefordert

Die Bürgerinitiative fordert daher einen Neustart der Planungen, dieses Mal mit Beteiligung der betroffenen Bürger. Außerdem müsse die Finanzierung offengelegt werden, ebenso die Auswirkungen auf den Verkehr. Aus dem Vandanser Gemeindeamt wird die Kritik zurückgewiesen. Die Bevölkerung sei in den Prozess ausreichend einbezogen worden.

