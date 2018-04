Bergrettung: Notfallmedizin am Berg Standard

Für Bergretter wird die medizinische Ausbildung immer wichtiger. Es gilt nicht mehr allein, die Verletzten ins Tal zu bringen, sondern die Notfall-Medizin gehört inzwischen zum Standard. Für schwere Verletzungen in den Bergen sorgen derweil zunehmend die E-Bikes.

Laut dem Chefarzt der Vorarlberger Flugrettung Christian Bürkle haben sich die Aufgaben der Bergrettung grundlegend verändert. „Wir sind von einem reinen Bergeverein zunehmend auch zu einem Verein geworden, der moderne Notfallmedizin an den Unfallort bringt. Und somit bekommen Patienten, die früher am Berg verstorben wären, eine Chance, rechtzeitig das Spital zu erreichen“.

Eine halbe Stunde nach dem Unfall im Operationssaal zu sein, das ist heutzutage die Erwartung an die Retter - und das sei mit der Flugrettung auch möglich, allerdings nur bei entsprechenden Wetterbedingungen, wie Bürkle betont.

Übung der Bergrettung am Vorderälpele Im Interview: Christian Bürkle (Chefarzt der Flugrettung) und Marianne Tschofen von der Bergrettung Schruns.

E-Bikes sorgen für schwere Verletzungen

Zu schaffen machen den Bergrettern neue Trendsportarten und Sportgeräte wie E-Bikes und Bikeparks. „Wir haben hier ein deutlich erhöhtes Aufkommen von auch schwer und schwerst verletzten Patienten“, sagt Bürkle, es handle sich um eine neue Entwicklung der letzten Jahre.

„Wir sehen zunehmend auch Verletzungen infolge von Hochgeschwindigkeitsfahrten - Patienten, die Verletzten aufweisen, die mit einem Motorradunfall vergleichbar sind“, berichtet Bürkle. Die Retter haben laut Bürkle zunehmend schwere Kopf- und Wirbelverletzungen zu versorgen, „das sind sicher eher neuere Entwicklungen der letzten Jahre“.

Training für den Notfall

Für den medizinischen Ernstfall hat die Bergrettung am Samstag am Vorderälpele bei Feldkirch trainiert. 15 Schulungsteilnehmer wurden von acht Ausbildnern trainiert. Das Gelände am Vorderälpele bietet die idealen Trainingsbedingungen: 1.300 Meter hoch, weitab vom Schuss. Die Übungsannahme am Samstag: Zwei Menschen sind verunglückt, eine Radfahrerin und ein Arbeiter, der helfen wollte.

