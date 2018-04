Amateurtheater „Karussell“ spielt Max Frisch

Eine kleine Bühne für große Talente - das ist der „Verein Theater Karussell“. Er ist 2004 in Eschen (Liechtenstein) gegründet worden. Die Laien-Darsteller - darunter viele Vorarlberger - wagen sich an große Stücke. Derzeit proben sie das Stück „Biedermann und die Brandstifter“.

In dem Stück von Max Frisch aus dem Jahre 1953 geht es um einen Menschen, der in seinem Haus zwei Brandstifter aufnimmt, in der Hoffnung dadurch von ihnen verschont zu bleiben. Es ist auch ein Stück über politische Brandstifter und mangelnde Zivilcourage. 20 Darsteller aus der Schweiz, Liechtenstein und Vorarlberg stehen auf der Bühne. Premiere von „Biedermann und die Brandstifter“ ist am Donnerstag, den 12. April um 20.00 Uhr im Takino in Schaan.