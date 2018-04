Waldbrand oberhalb von Schruns gelöscht

An einem Hang bei Schruns hat am Sonntagmittag ein Waldstück gebrannt. Nach rund vier Stunden konnte das Feuer in dem schwer zugänglichen Gelände gelöscht werden. Vier Feuerwehren waren im Einsatz, die Löscharbeiten wurden von einem Hubschrauber und der Bergrettung unterstützt.

Laut Polizeiangaben brach das Feuer am Sonntagmittag gegen 12.15 Uhr an einem bewaldeten Hang oberhalb von Schruns und Gantschier aus. Zunächst handelte es sich laut Feuerwehr Gantschier um einen kleinen Glimmbrand, allerdings habe der starke Wind das Feuer angefacht.

Zudem war das felsige und unwegsame Gebiet für die Löschtrupps kaum zugänglich, weshalb die Bergrettung zum Abseilen und drei weitere Feuerwehren aus dem Montafon zur Unterstützung gerufen wurden. Auch der Hubschrauber des Innenministeriums wurde am Nachmittag angefordert, um die Löscharbeiten aus der Luft zu unterstützen.

Nach insgesamt rund vier Stunden konnte der Brand gelöscht werden. Menschen waren laut Feuerwehr nicht in Gefahr, allerdings befand sich der Brandort oberhalb eines Autohauses und auch im Hang weiter oben stehen einzelne Häuser.