1,52 Promille: Rückwärts von Motorrad gefallen

Ein Motorradfahrer hat am Freitag auf einer Gemeindestraße in Hard versucht, mit 1,52 Promille Alkohol sein Motorrad in Betrieb zu nehmen und sich dabei verletzt. Laut Polizei war der Mann von der Wirkung des Gashebels überrascht und fiel nach hinten vom Motorrad - Helm trug er keinen.

Der 30-Jährige wollte laut Polizeiangaben am Freitagnachmittag sein Motorrad nach der Winterpause auf einer Gemeindestraße in Hard in Betrieb nehmen. Nach eigenen Angaben sei er von der Wirkung des Gashebels überrascht worden und fiel nach hinten von seinem Motorrad, so die Polizei.

Dabei trug der Mann keinen Helm, der 30-Jährige erlitt zahlreiche leichte Verletzungen. Er konnte nach ambulanter Behandlung das Spital wieder verlassen. Ein Alkoholtest erbrachte 1,52 Promille, den Führerschein musste der Mann abgeben. Er wurde an die Bezirkshauptmannschaft angezeigt.