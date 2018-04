19 Lenker mit Alkohol und Drogen gestoppt

Bei Schwerpunktkontrollen in den Bezirken Bregenz und Dornbirn hat die Polizei insgesamt 19 Fahrer an der Weiterfahrt gehindert, weil sie zu viel Alkohol oder Drogen konsumiert hatten. Ein Autofahrer wurde gestoppt, weil er im Achraintunnel mit 160 km/h unterwegs war.

Im Zuge der Kontrollen in der Nacht auf Samstag führten die Beamten etwa 250 Alkoholvortests durch. Dabei wurden 13 alkoholisierte Fahrzeuglenker an der Weiterfahrt gehindert - sechs Fahrzeuglenker wurden aus dem Verkehr gezogen, weil sie sich offenbar in einem durch Suchtgift beeinträchtigten Zustand befanden. 13 Führerscheine wurden an Ort und Stelle abgenommen, alle 19 beeinträchtigten Fahrzeuglenker werden an die zuständige Bezirkshauptmannschaft angezeigt.

Drei Lenker versuchten zu flüchten

Drei Autofahrer versuchten laut Polizei zudem vergeblich, der Kontrolle zu entkommen - einer davon war alkoholisiert, einer unter Drogeneinfluss, der dritte hatte keinen Führerschein. Bei einem Standortwechsel stieß eine Zivilstreife zudem auf einen Raser: Der Mann war im Achraintunnel statt der erlaubten 80 km/h mit 160km/h unterwegs.

An den Schwerpunktkontrollen nahmen insgesamt 15 Beamte der Landesverkehrsabteilung sowie der Bezirke Bregenz und Dornbirn teil. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte durch zwei Polizeiärzte. Die Polizei betont, dass der Gefährdung durch alkohol- und suchtgiftbeeinträchtigte Fahrzeuglenker auch weiterhin entsprechende Priorität eingeräumt wird und deshalb jederzeit mit Kontrollen zu rechnen ist.