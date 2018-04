15-Jährige bei Mopedunfall schwer verletzt

In Fraxern ist am Freitagabend eine 15-Jährige mit ihrem Moped gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Auf der Fahrt nach Weiler verlor sie laut Polizeiangaben in einer Kurve die Kontrolle über das Moped.

Dabei geriet die 15-Jährige über den Fahrbahnrand hinaus und prallte gegen einen Felsen. Die junge Frau wurde mit schweren Verletzungen ins Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert.