Erste Solarstrom-Seilbahn in Betrieb

Vom Rheintal in das Schweizer Alpsteinmassiv: Das geht per Seilbahn nur mit der kleinen Staubern-Seilbahn. Die alte, fast 40 Jahre alte Bahn in Frümsen im Sankt Galler Rheintal ist jetzt durch eine moderne Bahn erneuert worden.

Die neue Staubern-Bahn ist die erste batteriebetriebene Seilbahn der Welt. Der Strom für den Betrieb wird mit zwei Photovoltaik-Anlagen erzeugt. Außerdem wird die Bremsenergie, die beim Abwärtsfahren entsteht, in Batterien gespeichert. Damit wird auch das Berggasthaus mit Strom versorgt. Die Leitungen dafür befinden sich in den Tragseilen.

Fünf Millionen Schweizer Franken hat Hüttenwirt Daniel Lüchinger in die neue Bahn investiert. Mit ihr können über 70 Gäste pro Stunde zum Berggasthaus transportiert werden. Das sind doppelt so viele wie mit der alten Bahn, die nach 40 Jahren ausgedient hat. Das Staubern-Bähnli ist besonders bei Wanderern beliebt und der einzige Zubringer vom Rheintal in den Alpstein.

