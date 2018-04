Faßmann: Bildung soll „bürgerfähig“ machen

Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) war am Freitag bei der Eröffnungszeremonie der Frühjahrsmesse „Schau“ in Dornbirn Ehrengast. Er betonte, dass Jugendliche nach der Pflichtschule mehr beherrschen müssten als die Grundkompetenzen.

ORF

Die Messe Dornbirn war in den vergangenen Jahre ständig bemüht, neue Messeformate zu entwickeln und sich die Gunst der Besucher mit neuen Angeboten zu sichern. Eine Neuerung gab es auch bei der fünften Auflage der Schau, der Frühjahrsmesse: Messeauftakt war bereits am Donnerstag, die Eröffnungsfeierlichkeiten fanden aber erst am Freitag statt.

„Wichtiger emanzipatorischer Akt“

Ehrengast war Bildungsminister Faßmann. Dabei erklärte er, was Bildung aus seiner Sicht leisten sollte. Neben Grundkompetenzen wie Lesen, Schreiben und Rechnen sollte sie junge Menschen zu kritikfähigen und selbständigen Bürgern machen. Darüberhinaus sehe er Bildung als unglaublich wichtigen emanzipatorischen Akt für Kinder, weil sie sich dadurch die Welt selbst erschließen könnten - und das hoffentlich immer das Handy, sondern manchmal auch über das Buch, so Faßmann.

52.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche

Die „Schau“ widmet sich bis Sonntag, 8. April, auf 52.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche vor allem den Themen Garten, Wohnen, Genuss, Freizeit und Mobilität. Viermal täglich werden die neuesten Modetrends auf der Bühne präsentiert. Im Freigelände werden archaische Erlebnisse wie Schmieden, Töpfern oder Töpfern geboten.

Frühjahrsmesse SCHAU! gestartet In Dornbirn hat die Frühjahrsmesse SCHAU! gestartet. 600 Aussteller sind heuer dabei.

Links: