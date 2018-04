Christian Gantner als neuer Landesrat fix

Der Dalaaser Bürgermeister Christian Gantner (ÖVP) folgt Erich Schwärzler (ÖVP) als neuer Landesrat nach. Das haben sowohl Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) als auch Gantner selbst gegenüber ORF Vorarlberg bestätigt.

Die Abstimmung im ÖVP-Parteivorstand am Montag sei nur noch Formsache, sagte Wallner am Freitagvormittag. Das frei werdende Landtagsmandat von Gantner übernimmt laut Wallner der Bürgermeister von Thüringen, Harald Witwer. Neuer Dalaaser Bügermeister wird der bisherige Vizebürgermeister Martin Burtscher.

Gantner war der jüngste Bürgermeister Österreichs

Gantner ist seit 13 Jahren Bürgermeister von Dalaas. Er war damals bei seinem Amtsantritt 2005 der jüngste Bürgermeister Österreichs. Seit Oktober 2014 ist er Mitglied des Vorarlberger Landtags. Der 37-jährige Landwirt ist verheiratet und Vater von drei Kindern.

Gantner freut sich über das Vertrauen

„Ich freue mich über das Vertrauen von Landeshauptmann Wallner“, sagte Gantner am Freitagvormittag im ORF Vorarlberg-Interview. Ob er Landesrat wird, werde in den Parteigremien entschieden, und dann in der Wahl durch den Landtag. Dem möchte er nicht vorgreifen.

Gantner wird als Landesrat für ein umfangreiches Ressort mit den Bereichen Sicherheit, Landwirtschaft, Energie und Wasserwirtschaft verantwortlich sein. Davor habe er großen Respekt. Schwärzler habe große Fußstapfen hinterlassen, er werde sich nun in die verschiedenen Themen einarbeiten.

Burtscher als sein Nachfolger als Bürgermeister in Dalaas sei sein Wunschkandidat gewesen, so Gantner. Damit sei die Gemeinde in guten Händen.

Schwärzler aus privaten Gründen zurückgetreten

Landesrat Schwärzler hat sich aus seinen politischen Funktionen zurückgezogen. Als Grund nannte er einen Krankheitsfall in der Familie. Schwärzler war 25 Jahre lang Landesrat - mehr dazu in Landesrat Schwärzler zieht sich zurück.