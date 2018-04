Huber und Hämmerle Sportler des Jahres 2017

Bei der „Sportnacht“ in Dornbirn wurden am Donnerstagabend Ski-Freestylerin Lorraine Huber und Snowboarder Alessandro Hämmerle zu den Sportlern des Jahres 2017 gewählt. Mannschaft des Jahres wurden die Segler David Bargehr und Lukas Mähr.

In der Messehalle in Dornbirn wurden am Donnerstag die Leistungen der Vorarlberger Sportler im Jahr 2017 geehrt. In Zusammenarbeit mit dem Sportreferat des Landes Vorarlberg, den „Vorarlberger Nachrichten“ und dem ORF Vorarlberg kürte die Jury die "Sportler des Jahres“. Stargast des Abends war Doppelolympiasieger Matthias Mayer.

Sportler des Jahres: Alessandro Hämmerle

Auch heuer konnte Alessandro Hämmerle die Jury überzeugen: Er wird zum zweiten Mal in Folge Sportler des Jahres. Der 24-jährige Gaschurner konnte zwei Weltcupsiege für sich verbuchen und kam 2017 im Gesamtweltcup auf Rang drei.

GEPA pictures/ Mathias Mandl

Sportlerin des Jahres: Lorraine Huber

Nach der Karate-Kämpferin Bettina Plank im letzten Jahr holte heuer auch bei den Frauen eine Wintersportlerin den Titel. Die Ski-Freestylerin Lorraine Huber aus Lech kann die begehrte Trophäe mit nach Hause nehmen. Sie wurde 2017 Freestyle-Weltmeisterin.

GEPA pictures/ Mathias Mandl

Mannschaft des Jahres: David Bargehr/Lukas Mähr

In der Mannschaftswertung machten die Segler David Bargehr und Lukas Mähr das Rennen. Sie holten WM-Bronze in der 470er-Klasse und Rang zwei im Weltcupfinale.

GEPA pictures/ Mathias Mandl

Platz eins für Mono-Skifahrerin Eder

Im Behindertensport konnte sich die Mono-Skifahrerin Heike Eder behaupten und kam auf Platz eins. Sie hatte sich im Jahr 2017 für die Paralympics in Pyeongchang qualifiziert.

GEPA pictures/ Ch. Kelemen

Die Ergebnisse im Detail

Sportler 2017

1. Alessandro Hämmerle (Snowboard) - 91

2. Robert Weber (Handball) - 56

Philipp Oswald (Tennis) - 56

4. Matthias Brändle (Rad) - 43

Thomas Steu (Rodeln) - 43

6. Thomas Mathis (Schießen) - 41

7. Christian Hirschbühl (Ski alpin) - 36

8. Laurin Böhler (Judo) - 33

Daniel Geismayr (Rad/MTB) - 33

10. Dominic Zwerger (Eishockey) - 22

11. Mario He (Billard) - 20

12. Markus Schairer (Snowboard) - 15

Sportlerinnen 2017

1. Lorraine Huber (Ski Freestyle) - 94

2. Christine Scheyer (Ski alpin) - 93

3. Katharina Liensberger (Ski alpin) - 64

4. Bettina Plank (Karate) - 57

5. Adriana Mathis (Kunstrad) - 54

6. Marlies Männersdorfer (Kunstturnen) - 31

7. Susanne Sohm-Armellini (Eisstock) - 29

8. Verena Müller (Fußball) - 26

9. Sabrina Horvath (Fußball) - 25

10. Beate Scheffknecht (Handball) - 23

11. Anne Mähr (Segeln) - 19

Mannschaft 2017

1. David Bargehr/Lukas Mähr (Segeln) - 41

2. SCR Altach (Fußball) - 35

3. Benjamin Bildstein/David Hussl (Segeln) - 28

4. Patrick Schnetzer/Markus Bröll (Radball) - 23

5. HC Hard (Handball) - 19

Behindertensport

1. Heike Eder (Moniski) - 36

2. Thomas Flax (Rollstuhltennis) - 34

3. Patrick Mohr (Schießen) - 26

Special Olympics Sportler:

Bettina Burtscher – geehrt von Matthias Mayer

Spezialpreis:

Heimo Lubetz, Obmann RC Höchst – geehrt von Sport-LR Barbara Schöbi-Fink

