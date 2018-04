Schwerer Raub: Fünf Angeklagte vor Gericht

Am Landesgericht Feldkirch müssen sich heute Nachmittag fünf Angeklagte wegen schweren Raubes verantworten. Im Mai des Vorjahres wurde in Altach ein Mann in seiner Wohnung überfallen und zusammengeschlagen.

Vier der Angeklagten sollen einen 47-Jährigen in dessen Wohnung überfallen haben. Der Mann wurde dabei schwer verletzt. Die Räuber konnten mit einer Geldkassette und acht Kilogramm Cannabisharz flüchten. Sie wurden einige Tage später festgenommen.

Einer der Angeklagten soll das Verbrechen in Auftrag gegeben haben. Er soll mit dem Opfer bekannt gewesen sein.

