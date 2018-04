Rüdisser: Fachkräfte-Mangel verschärft sich

Der Fachkräftemangel wird sich nach Angaben von Wirtschaftslandesrat Karlheinz Rüdisser (ÖVP) trotz aller Anstrengungen des Landes nicht so schnell beheben lassen. Das Problem verschärfe sich auch durch das Wirtschaftswachstum.

Nach Angaben der FPÖ beklagen 88 Prozent der Vorarlberger Unternehmen, dass sie kein oder kaum geeignetes Fachpersonal bekommen. Das sei der höchste Wert in Österreich. In einer Anfrage an Landesrat Rüdisser wollen die Freiheitlichen wissen, wie sich die aktuelle Situation darstellt.

Auch wenn man etwa auf die Stärkung der dualen Ausbildung und den Ausbau der Fachhochschulen setze und man versuche, Fachkräfte aus anderen Bundesländern oder dem Ausland zu holen, werde sich das Problem weiter verschärfen, so die Antwort des Wirtschaftslandesrats. Gründe dafür seien das Wirtschaftswachstum und die Digitalisierung.

Weniger Lehrlinge und weniger Ausbildungsbetriebe

Zudem habe sich die Zahl der Lehrlinge zwischen 2011 und 2017 von gut 8.100 auf 7.000 reduziert, so Rüdisser. Auch die Zahl der Ausbildungsbetriebe sei von mehr als 2.300 auf nur noch 1.800 gesunken. Hoffnungsvolle Projekte wie die Ausbildungsstarthilfe hätten keinen Erfolg gezeigt, so der Landesrat. In vier Jahr hätten nur drei Jugendliche daran teilgenommen.

In den nächsten Wochen soll der Bedarf an Fachkräften in den technischen Berufen erhoben werden - als Basis für künftige Strategien, so Rüdisser.

