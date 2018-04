„‚Landes-Erich‘ wird man nicht ersetzen können“

Der Dalaaser Bürgermeister Christian Gantner (ÖVP) gilt als wahrscheinlicher Nachfolger von Erich Schwärzler als Agrar- und Sicherheitslandesrat. Im Gespräch mit dem ORF Vorarlberg verneigt sich der 37-Jährige vor Schwärzlers Leistung.

Er ziehe den Hut vor der Entscheidung Schwärzlers, sich in dieser schwierigen Zeit seiner Familie widmen zu wollen und verneige sich vor seiner Leistung in 25 Jahren als Landersat, so Gantner gegenüber dem ORF: „Einen ‚Landes-Erich‘ wird man nicht ersetzen können.“

Gantner zu Schwärzler-Rücktritt Christian Gantner gilt als möglicher Nachfolger von Erich Schwärzler. Im Gespräch mit dem ORF zollt er dem langjährigen Landesrat Respekt.

Angesprochen auf die Aussage von Landeshauptmann Markus Wallner, dass er der Wunschkandidat für die Schwärzler-Nachfolge sei, wich Gantner aus: Er bitte um Verständnis, dass man eine so wichtige Entscheidung nicht von „von heute auf morgen“ fällen könne. Er müsse das zuerst mit seiner Familie abklären. Außerdem wolle er sein Bürgermeisteramt in Dalaas in „guten Händen“ wissen. Dann müsse er sich selbst noch überlegen, ob er die Funktion übernehmen wolle. Und natürlich seien noch die Parteigremien und der Landtag am Zug.

Entscheidung diese Woche

An seiner Kompetenz für den Posten zweifelt Gantner indes nicht. Er verwies auf seine Erfahrung als Obmann des Landwirtschaftsausschusses im Landtag und Landwirt. Zudem ist Gantner Energie- und Wasserwirtschaftssprecher seiner Fraktion. Eine Entscheidung soll aber noch im Lauf dieser Woche fallen.

Landesrat Erich Schwärzler gab am späten Dienstagabend bekannt, dass er sich aus seinen politischen Funktionen zurückziehen wird. Als Grund nannte er einen Krankheitsfall in der Familie. Schwärzler war 25 Jahre lang Landesrat - mehr dazu in Landesrat Schwärzler zieht sich zurück.