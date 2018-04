Landesrat Schwärzler tritt zurück

Landesrat Erich Schwärzler (ÖVP) zieht sich aus seinen politischen Funktionen zurück, wie er am späten Dienstagabend bekannt gab. Als Grund nennt er einen Krankheitsfall in der Familie.

„Wegen eines Krankheitsfalls in der Familie habe ich mich zu diesem Schritt entschieden. Ich habe eine klare Entscheidung für die Familie getroffen“, so Schwärzler in einer Aussendung am Dienstagabend. Sein Platz sei nun bei seiner Familie.

Seit 1985 in der Politik

„Ich hatte das Glück und die Möglichkeit, rund 25 Jahre die Anliegen der Bürger wahrzunehmen und zu vertreten. Für mich galt immer der Grundsatz: Politik für und mit den Bürgern zu gestalten“, so Schwärzler.

Bei der kommenden Landtagssitzung am 11. April 2018 soll bereits die Wahl eines neuen Regierungsmitglieds stattfinden.

Politische Laufbahn von Erich Schwärzler

• 1985 bis 1995 Vizebürgermeister von Lingenau

• 1988 bis 1993 Nationalratsabgeordneter

• seit 1985 Vorstand der Regionalplanungsgemeinschaft Bregenzerwald

• 1995 bis 2015 Gemeindevertreter in Lingenau

• seit Oktober 1993 Landesrat