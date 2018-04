Magnus Brunner neuer Bundesrat-Vizepräsident

Die Landtagswahlen im Frühjahr haben zu Personalveränderungen im Bundesrat geführt. Am Dienstag wurde daher der Vorarlberger Bundesrat Magnus Brunner zum neuen Vizepräsidenten gewählt.

Magnus Brunner (ÖVP) folgt Sonja Ledl-Rossmann (ÖVP) nach, die als Landtagspräsidentin nach Tirol zurückkehrte. Brunner wurde in der außerordentlichen Plenarsitzung des Bundesrates am Dienstag einstimmig zum Vizepräsidenten gewählt. Brunner (Jahrgang 1972) kommt aus Bregenz und ist Vorstandsdirektor der OeMAG Abwicklungsstelle für Ökostrom AG. Er ist seit 2009 Mitglied der Länderkammer, heißt es in der Aussendung des ÖVP-Parlamentsklubs.