WISTO setzt auf Forschung und Innovation

Entscheidend für einen funktionierenden Wirtschaftsstandort sind Forschung und Innovation. Damit Vorarlberg konkurrenzfähig bleibt gibt es die Wirtschaftsstandortgesellschaft (WISTO). Deren Sorgen und Probleme sind altbekannt.

Angefangen hat die WISTO als reine Betriebsansiedelungsgesellschaft. In diesem Metier sei sie noch immer tätig, obwohl die Ansiedelung gänzlich neuer Betriebe schwieriger wird, erklärt WISTO-Geschäftsführer Joachim Heinzl: „Es fehlen die Fachkräfte, es fehlen die Flächen.“ In einzelnen Fällen gehe in diesem Bereich aber sehr wohl etwas weiter, sagt Landesstatthalter Karlheinz Rüdisser am Dienstag im Pressefoyer nach der Regierungssitzung. Eine der erfolgreichsten Ansiedlungen sei beispielsweise die der Firma Rentschler Fill Solutions in Rankweil im vergangenen Jahr. Das Unternehmen sei auf den Biofarmabereich spezialisiert, das gebe es in Vorarlberg noch nicht, erläutert Rüdisser. Mittelfristig will das Unternehmen rund 200 Mitarbeiter beschäftigen.

Land bewirbt Technikstudenten

Die WISTO kümmert sich auch um das Thema Fachkräfte. Gerade wenn sie auswärts studieren, will man sie nach Studienabschluss wieder zurück, sagt Landeshauptmann Markus Wallner. Derzeit gebe es an die 750 Studenten aus Vorarlberg, die ein technisches Studium absolvieren. Diese werden laut Wallner kontaktiert, um ihnen den Wirtschaftsstandort Vorarlberg schmackhaft zu machen und um ihnen Karrierechancen im Land anzubieten.

Jugendliche für technische Berufe begeistern

Die WISTO begleitet zudem Forschungsprojekte, im vergangenen Jahr waren es mehr als 100. Außerdem hilft sie beim Lukrieren von Forschungsgeldern, sagt Heinzl. So will die WISTO dabei mithelfen, Kinder und Jugendliche für technische Berufe zu begeistern. Etwa mit der Langen Nacht der Forschung, die am 13. April stattfinden wird.