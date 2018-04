So viele offene Stellen wie lange nicht

Die Situation auf dem Vorarlberger Arbeitsmarkt entspannt sich weiter: Die Zahl der arbeitslos vorgemerkten Personen ging im März um 8,1 Prozent zurück. Außerdem gibt es so viele offene Stellen wie schon lange nicht mehr.

8.747 Vorarlberger waren Ende März arbeitslos vorgemerkt - um 776 weniger als im März des Vorjahres. Gleichzeitig sank die Arbeitslosenquote auf 4,9 Prozent (minus 0,6 Prozentpunkte). Grund für diese positive Entwicklung sind laut Arbeitsmarktservice Vorarlberg (AMS) unter anderem Saisonverschiebungen im Fremdenverkehr.

Besonders bemerkenswert: Derzeit gibt es gleich 3.532 offene Stellen in Vorarlberg - um 17,4 Prozent mehr als im Vorjahr. „Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist so hoch, wie schon lange nicht mehr“, so AMS-Landesgeschäftsführer Bernhard Bereuter am Dienstag in einer Aussendung. Das müsse man nutzen, um gemeinsam mit den Unternehmen das notwendige Personal zu finden. Das AMS will Arbeitssuchende jetzt mit arbeitsplatznahen Qualifizierungsmodellen auf die Herausforderungen in der Wirtschaft vorbereiten.

Metall- und Elektroberufe besonders gefragt

In den vergangenen zwölf Monaten waren maximal 2.662 Stellen zu vergeben. Nur im Februar gab es einen noch größeren Bedarf an Arbeitskräften: Damals waren landesweit 3.577 Jobs ausgeschrieben. Den größten Bedarf gibt es derzeit bei den Metall- und Elektroberufen (644 offene Stellen), den größten Zuwachs verzeichnen die Verkehrsberufe.