Snowboarder Feurstein wird Vize-Weltmeister

Snowboarder Thomas Feurstein holt sich den Vize-Weltmeister-Titel auf der Freeride World Tour in Verbier in der Schweiz. Beim großen Finale verpasste der Vorarlberger einen Podest-Platz nur knapp.

Nach vier Stockerl-Plätzen in Folge reist ausgerechnet beim großen Finale in Verbier mit Rang 4 die Podest-Serie des 26-jährigen Schrunsers, der damit in der Gesamtwertung doch noch dem US-Amerikaner Sammy Luebke den Vortritt lassen muss.

Trotzdem kann Feurstein mit seiner zweiten Saison auf der Freeride World Tour zufrieden sein. Der Bregenzerwälder Gigi Rüf belegte zum Abschluss der Saison Rang 6 und beendete die Gesamtwertung auf Rang 4.

