Polizei fahndet nach Brandstifter

Die Vorarlberger Polizei fahndet nach einem Brandstifter: Der unbekannte Täter setzte in der Nacht auf Montag einen Holzschuppen in Hohenems in Brand. Der Brandstifter dürfte auch für den Brand einer Riedhütte, die in derselben Nacht brannte, verantwortlich sein.

Der Großteil der vorderen Außenwand des Holzschuppens, der an zwei verschiedenen Stellen angezündet worden war, wurde durch das Feuer komplett zerstört, berichtete die Exekutive. Der Brand konnte durch die Feuerwehr Hohenems, die mit vier Fahrzeugen und 20 Mann im Einsatz war, rasch gelöscht werden.

15 Minuten später wieder Feuerwehralarm

Zum Brand des Geräteschuppens kam es 15 Minuten später, gegen 5.20 Uhr. Durch das rasche Einschreiten der Feuerwehr wurde ein Übergreifen der Flammen auf den Wohnbereich der Riedhütte verhindert. Bis dato ergaben die Ermittlungen in diesem Fall keine Hinweis auf Brandstiftung. Ein Zusammenhang mit dem Brand des Holzschupptens könne aber noch nicht ausgeschlossen werden, heißt es von Seiten der Polizei.