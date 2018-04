„Literatur im Schwärzler“: Arriviert trifft Jung

Am Ostersonntag ist die vierte Ausgabe von „Literatur im Schwärzler“ zu Ende gegangen. Zehn Autoren aus Österreich, Deutschland, Liechtenstein und der Schweiz waren zu Gast, um ihre Texte zu diskutieren und präsentieren.

An der Hotelbar wurde vor Jahren die Idee für die Reihe in Anlehnung an die einst legendären St. Gerolder Literaturtage geboren. Und die Bar war heuer auch das Thema der Veranstaltung, die von Literatur Vorarlberg und dem Theater Kosmos im Hotel Schwärzler in Bregenz organisiert wird.

Die zehn Autorinnen und Autoren, die der Einladung heuer gefolgt sind, erhielten als einzige Vorgabe für ihre Kurzgeschichten zwei Schlüsselwörter und einen vorformulierten Satz. Anschließend diskutierten sie ihre Texte und präsentierten sie im Rahmen eines Gala-Dinners dem Publikum.

Begegnung und Impulse

Arrivierte Autoren wie Hans Platzgumer oder Michael Köhlmeier gehen mit jungen Autoren wie der erst 19-jährigen Deborah Macauley in einen Austausch, um sich gegenseitige Impulse zu liefern - auch das zählt zu den Grundgedanken von „Literatur im Schwärzler“.

„Die Arrivierten lernen junge Autoren kennen, die sie sonst nicht kennen würden, auch in diesem persönlichen Umfeld, sehen auch, was heute junge Autorinnen und Autoren schreiben“, erläutert Mitveranstalter Wolfgang Mörth von Literatur Vorarlberg. „Und für die Jungen ist es natürlich schön, wenn sie so einen Ansprechparter haben.“