Mopedlenker verliert auf Flucht Mitfahrer

Ein 16-jähriger Mopedlenker hat sich am Samstagabend in Hohenems eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Dabei verlor er kurzzeitig seinen 15-jährigen Mitfahrer. Mehrere Personen konnten sich nur durch einen Sprung retten.

Der Polizei fiel das Moped mit den beiden Jugendlichen gegen 19.30 Uhr wegen der besonderen Fahrweise des Lenkers auf. Als die Beamten versuchten, das Fahrzeug aufzuhalten, setzte der 16-Jährige seine Fahrt unbeirrt fort und bog in eine Seitenstraße ab. Mit erhöhter Geschwindigkeit raste er schließlich die Lustenauerstraße entlang in Richtung Cineplexx-Kino. Dort fuhr er mit unverminderter Geschwindigkeit auf das Gelände der angrenzenden BP-Tankstelle. Zwei Personen - darunter ein Kind -konnten sich nur durch einen Sprung zur Seite retten.

Jugendlicher wird angezeigt

Anschließend setzte der 16-Jährige seine Fahrt auf dem Fußweg der Schillerallee in Richtung Bahnhof fort. Auch dort mussten sich zwei Jugendliche mit Sprüngen in Sicherheit bringen, um nicht von dem Moped erfasst zu werden. Beim Skaterplatz in Hohenems verlor der 16-Jährige zudem seinen Mitfahrer, der vom Moped stürzte, danach aber wieder aufsprang. Im Stadtzentrum gelang es schließlich, das Moped aufzuhalten.

Bei einer nachfolgenden Überprüfung stellte sich heraus, dass das Moped bis zu 80 km/h schnell fahren konnte. Die Polizei nahm dem 16-Jährigen die Zulassung ab. Er wird bei der Staatsanwaltschaft Feldkirch und der Bezirkshauptmannschaft Dornbirn angezeigt. Die Polizei bittet betroffene Personen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer 059 133 8142 zu melden.