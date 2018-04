Hard jubelt über vierten Cup-Titel

Handball-Meister Hard ist zum vierten Mal österreichischer Cupsieger. Die Harder gewannen das Finale gegen Westwien am Samstag knapp mit 31:30 (26:26, 13:13) nach Verlängerung. Damit sicherte sich der Meister den ersten Saisontitel.

Hard dominierte die ersten 20 Minuten, schien am besten Weg zu einem klaren Erfolg. Doch dann fanden auch die Wiener in die Partie und arbeiteten sich Stück für Stück zurück - unterstützt von einem stark parierenden Goalie Sandro Uvodic. Von da an stand das Duell stets auf des Messers Schneide.

GEPA pictures/ Philipp Brem

Erst im Finish erarbeitete sich Hard wieder einen kleinen Vorteil, brachte eine Zwei-Tore-Führung aber nicht ins Ziel: Mit einem Hüftwurf drei Sekunden vor Schluss warf sich Westwien in die Verlängerung. Dort war erneut alles möglich, Hards Erfahrung setzte sich schließlich aber durch. Für Hard war es der vierte Cup-Titel nach 2005, 2008 und 2014 - mehr dazu in Hard gewinnt dramatisches Cupfinale.

Link: