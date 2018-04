Altach verliert bei Austria Wien

In der Fußball-Bundesliga hat der SCR Altach am Samstag eine Auswärtsniederlage gegen Austria Wien einstecken müssen. Trotz ansprechender Leistung verloren die Altacher mit 1:2 (0:1) und bleiben in der Tabelle somit auf Platz sieben.

APA/EXPA/ALEXANDER FORST

Raphael Holzhauser (17.) brachte die Hausherren per Foulelfmeter in Führung, Mathias Honsak (55.) gelang aber der verdiente Ausgleich für die Altacher. Als schon alles auf ein Remis hindeutete, glückte Felipe Pires in der 86. Minute aber noch das Siegestor für die Austria. Altach-Trainer Klaus Schmidt setzte am Samstag auf eine Umstellung in der Abwehr, die zumeist als Fünferkette agierte - mehr dazu in Austria schlägt Altach spät.

